Addio Gigi Proietti

Gigi Proietti è scomparso, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni, il 2 novembre. Una data, peraltro, su cui lo stesso attore aveva ironizzato tempo fa: «Che dobbiamo fa'? La data è quella che è, il 2 novembre».

L'attore era stato ricoverato in una clinica romana per gravi problemi cardiaci.

La carriera di Proietti era stata lunghissima ed eclettica, divisa tra teatro (la sua prima, grande passione), cinema, televisione, spot pubblicitari). Aveva iniziato in teatro negli Anni Sessanta, aveva poi interpretato numerosi film, da "'Febbre da cavallo'" a '"Tosca", fino all'ultimo "Pinocchio" di Matteo Garrone, in cui era Mangiafuoco. In televisione aveva conquistato il pubblico con la serie "Il maresciallo Rocca". Altro suo cavallo di battaglia, lo spettacolo "A me gli occhi, please" riportato in scena nel 1993, nel 1996 e nel 2000.

Proietti era anche regista, cantante, creatore di una celebre scuola di teatro (da cui sono usciti tra gli altri Flavio Insinna e Giorgio Tirabassi) e superbo doppiatore. Ha infatti prestato la sua voce a Robert De Niro, Dustin Hoffman, Marlon Brando. E' suo il celebre "Adrianaaaaa!", nella versione italiana del primo Rocky, interpretato da Sylvester Stallone.

Ecco alcune delle più belle frasi dell'attore:

«Ringraziamo Iddio, noi attori, che abbiamo il privilegio di poter continuare i nostri giochi d'infanzia fino alla morte, che nel teatro si replica tutte le sere»

«Dalla crisi non si esce con l’odio, la rabbia: quelle sono solo le conseguenze. La soluzione, invece, è l’amore, e il far tornare di moda le persone per bene»

«Potrei esserti amico in un minuto, ma se nun sai ride mi allontano. Chi non sa ride, mi insospettisce».

(Foto Getty Images)