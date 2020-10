Keanu Reeves: sì, è proprio amore. La foto che lo prova

Keanu Reeves ha finalmente trovato l'amore e tutte le fan sono davvero felici per l'attore, che ha avuto una vita segnata da molti, profondi dolori, ma non ha mai smesso di stare accanto a chi ha bisogno e aiutare generosamente numerose fondazioni benefiche.

Da qualche tempo Keanu (56 anni) fa infatti coppia con Alexandra Grant (47 anni). Una relazione che aveva fatto discutere i più maligni. Incredibile a dirsi, a scandalizzare erano stati i capelli color argento di Alexandra a suscitare critiche e commenti poco benevoli.

Ma Keanu e Alexandra non si sono mai curati di simili basse cattiverie e oggi sono più innamorati che mai. La prova è una foto scattata a loro insaputa. L'attore si trova a Berlino, per le riprese del film "Matrix 4". Il Daily Mail ha pubblicato la foto del romantico bacio che Keanu e Alexandra si scambiano, prima che lui si rechi sul set. Alexandra ha anche affittato una casa nella città tedesca, per stare accanto il più possibile al suo amore.

