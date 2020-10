5 curiosità su Catherine Deneuve

Catherine Deneuve è nata a Parigi, il 22 ottobre 1943. Il suo vero nome è Catherine Fabienne Dorléac.

Arriva al cinema quasi per caso, grazie alla sorella maggiore, Françoise Dorléac, anche lei attrice, scomparsa tragicamente a 25 anni in un incidente d'auto. A offrirle il primo ruolo è il regista Jacques Demy che la vuole protagonista del film musicale "Les Parapluies de Cherbourg", del 1964.

Sono poi venuti film indimenticabili come "Bella di giorno" (di Luis Bunuel), "La mia droga si chiama Julie" e "L'ultimo metro" (di Francois Truffaut), "Speriamo che sia femmina" (di Mario Monicelli), "Dancer In The Dark" (di Lars Von Trier). La Deneuve ha lavorato con i più grandi registi internazionali, da Roman Polanski a Claude Chabrol, da Marco Ferreri a Robert Aldrich, da Tony Scott a Raul Ruiz ed è diventata il simbolo dell'eleganza e dello charme francese.

Ecco 5 curiosità sul suo conto:

1 - è stata anche designer di gioielli, bicchieri, biglietti di auguri e scarpe

2- è stata modella per la Marianna, simbolo della Repubblica francese

3- Dal 1994 al 2003 è stata Ambasciatrice dell’Unesco per la salvaguardia del patrimonio cinematografico; si è anche impegnata con Amnesty International e Reporter senza frontiere

4- è stata protagonista del videoclip di Joe Cocker "N’Oubliez jamais"

5 - ha due figli, entrambi attori: Christian Vadim, nato nel 1963 dalla sua relazione con il regista Roger Vadim, e Chiara Mastroianni, nata nel 1972 dalla sua lunga relazione con l'attore Marcello Mastroianni

(Foto Getty Images)