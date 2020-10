John Travolta ricorda la moglie con una foto commovente

John Travolta ha amato molto sua moglie Kelly Preston, scomparsa nel luglio scorso a causa di un tumore. Il suo dolore è stato profondo e il ricordo della sua compagna è sempre con lui (e non potrebbe essere altrimenti). Così, nel giorno in cui Kelly avrebbe festeggiato il compleanno (il 58°) John Travolta ha voluto ricordarla sui social in modo speciale.

Ha infatti pubblicato una foto del loro matrimonio, insieme a quella delle nozze dei suoi genitori.

Ad accompagnare le immagini, queste parole: «Buon compleanno, tesoro!» e anche: «Ho trovato questa foto del matrimonio di mia madre e mio padre. È stato bello vederla accanto alla nostra. Con tutto il mio amore, John».

John Travolta e Kelly Preston si erano sposati nel 1991 e la foto del matrimonio li mostra felici, emozionati, sorridenti. mano nella mano. Un vero tuffo al cuore.

L'attore aveva ricordato la moglie anche a distanza di un mese dalla sua scomparsa. Aveva infatti pubblicato un video in cui ballava con la figlia, accompagnandolo con queste parole: «in memoria di mamma».... perché«una delle cose preferite di Kelly era ballare con me».

(Foto Getty Images)