Tiromancino: Federico Zampaglione al lavoro su un nuovo film

Federico Zampaglione, mente e anima dei Tiromancino, è un artista eclettico. Attivo a 360°. La sola musica non esaurisce il suo campo d'azione. Federico infatti è anche regista, di videoclip e di lungometraggi, e scrittore.

Come regista, Federico ha firmato "Nero Bifamiliare" (presentato anche a Los Angeles), "Tulpa- Perdizioni mortali" e "Shadow", i primi due interpretati dall'allora compagna Claudia Gerini.

Nel 2017 ha pubblicato il suo primo romanzo, "Dove tutto è a metà", scritto insieme a Giacomo Gensini. E proprio questo romanzo è adesso destinato a diventare un film, diretto naturalmente da Zampaglione in persona.

A darne notizia è stato lo stesso artista, con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Il film si intitolerà "Morrison", proprio come il locale, tempio della scena musicale alternativa romana, protagonista del romanzo. La vicenda si concentra su due musicisti. Il primo è Lodo, di grande talento, ma ancora perplesso sulla via da intraprendere, perdutamente innamorato di Giulia, studentessa di recitazione. Il secondo è Libero, artista di enorme successo, ma in crisi creativa, sposato a un'affermata press agent. Quando i due musicisti si conoscono, le loro vite e quelle di chi sta loro accanto saranno destinate a cambiare profondamente.

(foto Getty Images)