George Clooney ringrazia l'Italia: mi ha cambiato, in meglio!

George Clooney, si sa, possiede una bellissima dimora sul lago di Como, Villa Oleandra. E ama risiedervi a lungo, con la sua famiglia. Adesso, l'attore ha confessato anche tutto il suo amore per l'Italia.

George si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. E ha insistito soprattutto su come il nostro stile di vita lo abbia fatto cambiare. In meglio: «Gli italiani mi hanno cambiato, da loro ho imparato a rallentare e godermi la vita».

La prima citazione naturalmente è per la villa sul lago di Como: «Ci passo l’estate normalmente, non quest’ultima. Andavo sempre di corsa, ho imparato a rallentare». Merito del nostro modo di saper dare valore a ogni momento della giornata, concedendoci pause che sono piccoli momenti di pura gioia. Bastano la convivialità, la buona cucina, le bellezze paesaggistiche a donare pace e serenità interiore. George, gli italiani, li ha guardati bene, nel loro quotidiano: «Osservandoli dopo una giornata di lavoro, mettersi a tavola, un buon vino, chiacchiere, amici, è gente che si da godere la vita, sa come celebrarla».

Durante l'intervista, naturalmente Clooney ha parlato di cinema (la sua ultima fatica è "Midnight Sky", di cui è regista e interprete) e di regia: «Ho cercato di rubare dai migliori. Joel e Ethan Coen, Alexander Payne, Steven Soderbergh, Jason Reitman, Wes Anderson. In tempi difficili come questi, in cui ci accorgiamo che il mondo è cambiato non solo per il coronavirus, ma per tutta la rabbia che vediamo esplodere, ti rendi conto che quello che cerchi sono la gentilezza e la capacità di essere di supporto agli altri. Come i registi che stimo, persone speciali». E ha ricordato Paul Newman. «Il migliore di tutti, non solo il più bello. Ironia e impegno civile. Dovevamo fare un film insieme, io avrei dovuto fare lui da giovane. Ma non potevo, quegli occhi blu sono unici e inimitabili. È finita con risate e bevuta».

Immancabile poi l'accenno alla imminenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti: «La cosa più patriottica che puoi fare in ogni paese è mettere in discussione il tuo governo». E Trump, che "continua a mentire da anni».

(Foto Getty Images)