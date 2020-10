Sister Act: arriva il nuovo film!

L'ondata di amarcord che negli ultimi anni sta spingendo il mondo di Hollywood a riproporre sequel e remake di grandi classici del passato, come Top Gun, Dirty Dancing e Hocus Pocus, potrebbe ora riportare sugli schermi anche un'altra indimenticabile commedia degli anni Novanta: "Sister Act".

Ad ammettere che qualcosa si sta muovendo è stata la stessa attrice protagonista dei primi due capitoli, l'indimenticabile Whoopi Goldberg che, in una recente intervista rilasciata al The Late Late Show with James Corden, ha dichiarato: «Per molto tempo, tutti dicevano che nessuno avrebbe avuto voglia di vedere un nuovo capitolo. Di recente, invece, è venuto fuori che forse questo non è poi così vero».

Secondo l'attrice, infatti, la gente ha amato "Sister Act" perché è divertente e riesce a far stare bene e gli spettatori sarebbero felici di assistere ad una nuova avventura: «Perciò stiamo lavorando sodo per capire come rimettere insieme tutta la banda»

Dunque, secondo le dichiarazioni dell'attrice, non solo c'è l'intenzione di produrre un "Sister Act 3" a distanza di 30 anni dall'uscita del primo film, ma il team sarebbe già al lavoro perché questo accada.

Ecco il video dell'intervista a Whoopi Goldberg:

(Credits photo: Getty)