5 curiosità su Gwyneth Paltrow

È una delle attrici più conosciute del panorama cinematografico internazionale. Il 27 settembre Gwyneth Paltrow compie 48 anni. Per festeggiare questo traguardo importante insieme a lei, ecco alcune curiosità che forse non sai.

Bruce Paltrow, suo padre, è stato un regista, e sua madre Blythe Danner era una celebre attrice. Gwyneth è figlia d'arte ed è riuscita nel tempo a far valere il suo talento.

È stata la donna più bella del mondo nel 2013, secondo la rivista People.

La parte in "Shakespeare In Love" era contesa tra lei e Winona Ryder, al tempo la sua migliore amica. Poi Gwyneth ebbe la parte, si dice barando. Pare che da quel giorno le due non si parlino più e non sono mai più state fotografate insieme. Winona c'è rimasta molto male.

Purtroppo Hollywood la ritiene una delle artiste meno simpatiche che ci siano.

Oggi è sposata con il produttore Brad Falchuk. Il primo matrimonio, quello con il frontman dei Coldplay, risale al 2003.

"Sono molto dura con me stessa, ma sto cercando di cambiare prospettiva, di accettarmi per quella che sono, con tutte le mie debolezze", queste sono parole sue.

Oltre alla sua carriera da attrice, è diventata imprenditrice e ora vende prodotti di medicina alternativa molto singolari, come il "vaginal steaming" e il "repellente per vampiri psichici".