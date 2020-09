Addio all'autore di "Forrest Gump": Winston Groom aveva 77 anni

È morto, all'età di 77 anni, un grande scrittore: Winston Groom, autore tra gli altri di "Forrest Gump". Winston ha avuto un grande successo con questo libro, che ha venduto la bellezza di un milione e mezzo di copie, grazie anche all'omonimo adattamento cinematografico, interpretato da un magistrale Tom Hanks.

Diventato un vero e proprio fenomeno, detto "gumpismo", Groom nel suo romanzo più grande racconta la storia di un ragazzo con un quoziente intellettivo basso. Grazie alla scrittura sapiente, il libro attraversa 30 anni di storia americana (guerra del Vietnam, le proteste dei figli dei fiori, gli attentati e gli assassinii dei presidenti e l'arrivo dell'Aids) vista dalla prospettiva da eterno bambino del protagonista, le cui affermazioni sembrano banali, ma in realtà accendono i riflettori sulle piaghe della nostra esistenza con una semplicità spiazzante.

Groom è nato il 23 marzo 1943 a Washington. Da giovane voleva seguire le orme del padre e diventare un avvocato, ma l'amore per la scrittura - era redattore letterario al college - è stato più forte.

Ecco il tweet che ha annunciato la sua morte.

Winston Groom, the American novelist and author of "Forrest Gump," has died https://t.co/EmcsdTuDTu