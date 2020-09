6 curiosità su Jeremy Irons

Jeremy Irons è nato il 19 settembre 1948 a Cowes, nell’Isola di Wight.

A lanciare la sua carriera è stato il film "La donna del tenente francese", con Meryl Streep, sono poi venuti successi come "Mission", "Io ballo da sola", "Lolita", "La maschera di ferro", "Treno di notte per Lisbona", "L’uomo che vide l’infinito", "La corrispondenza". Ha vinto un Oscar nel 1991 come Miglior attore per il film "Il mistero von Bulow".

Ecco 6 curiosità sul suo conto.

1- Prima di darsi alla recitazione ha fatto il giardiniere e l'artista di strada.

2 -Possiede un meraviglioso castello a Kilcoe, in Irlanda, che ha meticolosamente fatto restaurare. Anche per questo è apparso in film discutibili, come "Dungeons & Dragons". A chi gli chiedeva perché l'avesse fatto, ha risposto: «Scherziamo? Avevo appena comprato un castello, dovevo pagarlo in qualche modo».

3 - Non voleva essere il protagonista di "Lolita". A convincerlo è stata Glenn Close.

4 - Ha doppiato il malvagio leone Scar nella versione originale del celebre film Disney "Il re leone".

5 - Ha rivelato di scegliere di interpretare un film anche in base alla location n cui sarà girato. E' accaduto per esempio per "Treno di notte per Lisbona", ambientato nella capitale portoghese.

6 - Nutre una grande passione per le moto. Ha partecipato a una Mille Miglia e in Ungheria, durante le riprese della serie tv "I Borgia" ha seguito un corso speciale di guida BMW.

(Foto Getty Images)