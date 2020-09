Jennifer Lopez: matrimonio in arrivo

Matrimonio in arrivo per Jennifer Lopez. Ma.. non si tratta ancora delle nozze con il fidanzato Alex Rodriguez. I fiori d'arancio sono quelli del film "Marry Me" (Sposami), di cui J. Lo è protagonista.

E' stata Jennifer in persona a pubblicare le prime immagini del film sulla sua pagina Instagram.

La pellicola è interpretata anche da Owen Wilson e Jimmy Fallon. La storia, naturalmente romantica, racconta di una star (J.Lo) che sceglie a caso un marito tra il pubblico di un suo concerto. La scelta cade su Wilson, che nel film è un insegnante di matematica. Maluma ha il ruolo del precedente fidanzato della cantante.

"Marry Me" uscirà nei cinema degli Stati Uniti il giorno di San Valentino. Ad accompagnarlo, molte nuove canzoni di J.Lo (« dalle sei alle 8», ha rivelato felice la Lopez) e almeno un paio di Maluma.

