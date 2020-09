Mostra del Cinema : Stefano Accorsi per il gran finale!

Venezia77 ci ha fatto sognare, anche in quest'anno strano. La Mostra del Cinema della Laguna ha sempre il suo fascino, non solo per i film che vengono presentati, ma anche per tutte le celebrità che calcano il red carpet.

A chiudere in bellezza la Mostra ha pensato però una delle nostre star più amate: Stefano Accorsi. L'attore presenta la pellicola fuori concorso "Lasciami andare", diretta da Stefano Mordini. Nel film recita anche Valeria Golino.

E, dopo tante influencer e personaggi da web, è con il suo talento (Accorsi ha vinto due David di Donatello per le sue interpretazioni in "Radiofreccia" del 1999 e "Veloce come il vento" del 2017) che Venezia 77 dà appuntamento alla prossima edizione.