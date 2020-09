Luca Argentero e le dolcissime foto da papà con Nina Speranza

Era il 20 maggio 2020 quando papà Luca Argentero e mamma Cristina Marino abbracciavano per la prima volta la loro bambina Nina Speranza. Un nome che è un inno all'ottimismo durante la pandemia e che ha regalato momenti di grande tenerezza per i due neogenitori. L'attore, diventato papà per la prima volta a 42 anni, nei mesi ha postato molte foto su Instagram della piccola nata, immagini dolcissime in cui Luca Argentero si dimostra perfetto nel ruolo di padre. Le ultime immagini lo ritraggono in casa o in giardino, con la compagna Cristina e la loro primogenita, in momenti di coccole e tenerezza. L’ultimo scatto di papà Luca lo vede in un grande gesto di amore nei confronti della bimba. La mamma Cristina Marino è una giovane attrice italiana che ha conosciuto Luca sul set nel 2015. Da allora il loro legame è cresciuto tantissimo fino ad arrivare alla nascita di Nina Speranza.

Le "schermaglie d'amore" a cui si riferisce nella didascalia, confermano quanta dolcezza possa provare un papà per una figlia appena nata. Argentero non si lascia sfuggire nessun momento in cui stanno insieme e immortala spesso la bimba sui social.

In una foto sull'amaca scrive: "Ho incontrato una ragazza interessante, ci siamo fermati a parlare un po', dice di essere felice...". Le parole d'affetto alla sua Nina sono tante e tutte speciali. E intanto è di questi giorni la notizia che Miryam Catania, l'ex moglie dell'attore, sarà nella casa del Grande Fratello Vip dal 14 settembre.

