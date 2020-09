3 curiosità su Cristiana Capotondi

Cristiana Capotondi è nata a Roma il 13 settembre 1980 ed è tra le più apprezzate attrici italiane. Ha esordito sul grande scherno nel 1995 con il film "Vacanze di Natale ’95", seguito da "Christmas in Love" e "Notte prima degli esami". Tra le altre pellicole che ha interpretato, "I Viceré", "Ex" (2009), "La kryptonite nella borsa", "La mafia uccide solo d’estate", "Un ragazzo d’oro, "Tommaso", "Attenti al gorilla".

Ecco 3 curiosità sul suo conto.

1 - A 13 anni è stata protagonista dello spot pubblicitario del gelato Maxibon. Era il 1993.

2- E' una grande appassionata di calcio. Tifosa della Roma, gioca come tornante destro (anche se il suo ruolo preferito è il centrale difensivo) ed è vice presidente della Lega Pro.

3- la zona che ama di più della sua casa è la cucina. «Il luogo dove si trascorre più tempo, dove si parla, si condivide. Il luogo dove mi piace anche lavorare, per questo all’occorrenza, si trasforma in un piccolo studio. Una stanza che subito mi fa tornare alla mente le grandi cucine del passato, quelle delle nostre nonne, dove c’era davvero di tutto», ha confessato in un'intervista a WestWing.

(Foto Getty Images)