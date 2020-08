Non solo Lady Gaga: Ridley Scott pensa a un cast stellare per portare in sala l’omicidio Gucci

Una parata di stelle per mettere in scena uno dei casi dimenticati della cronaca nera italiana. Dopo aver annunciato nel novembre scorso l’intenzione di raccontare tramite una pellicola l’omicidio di Maurizio Gucci, Ridley Scott starebbe mettendo insieme un cast faraonico per un film destinato ad uscire nelle sale il 24 novembre 2021.

L’obiettivo dell’82enne regista britannico, quattro volte candidato al Premio Oscar, è quella di raccontare la storia di Patrizia Reggiani, la vedova Gucci e mandante dell’omicidio dell’ex marito, avvenuto a Milano la mattina del 27 marzo 1995. A interpretare il ruolo della donna, condannata inizialmente a 29 anni e tornata completamente libera il 20 febbraio 2017 dopo aver scontato 16 anni dei 26 comminati e aver tentato il suicidio in cella nel 2000, sarà con ogni probabilità Lady Gaga.

Quello della popstar, che nel 2019 ha ricevuto la candidatura all’Oscar come attrice protagonista per l’interpretazione in “A star is born” di Bradley Cooper, vincendo la statuetta per il brano Shallow, non sarà però l’unico nome di spessore nel cast. Il regista de “Il Gladiatore”, secondo quanto filtra dalla MGM, avrebbe infatti ingaggiato anche attori del calibro di Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto e Adam Driver. Non è ancora dato sapere quali parti verranno loro affidate, con Scott che ha vestito finora i panni del pompiere senza confermare di aver precettato i quattro e mantenendo top secret la trama.

La pellicola sarà liberamente tratta da “La saga dei Gucci”, libro pubblicato nel 2008 da Sara Gay Forden, ed è verosimile supporre che i quattro attori possano interpretare i ruoli degli uomini implicati, a vario titolo, nella vicenda. Se Leto rappresenta il candidato perfetto (anche anagraficamente, con l’imprenditore che morì a 46 anni e l’attore statunitense che ne ha 48) per ricoprire il ruolo di Gucci, gli altri potrebbero assumere le sembianze di Benedetto Ceraulo, Ivano Savioni e Orazio Cicala, rispettivamente esecutore materiale del delitto, organizzatore dell’omicidio e autista della Renault Clio che ha portato via il killer dalla scena del crimine, avvenuto al civico 38 di Corso Venezia.

(Credits: Getty Images)