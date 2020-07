In giro per il mondo con Gabriele Salvatores: le tappe di tutti i suoi film

I film di Gabriele Salvatores ci fanno sognare. Non solo per le trame avvincenti e la sceneggiatura da Oscar, ma anche per la lente di ingrandimento che il regista punta sui luoghi dove vengono girati. Film memorabili che sono una vera e propria finestra sul mondo: gli interpreti sono accompagnati e vengono incorniciati nel contesto stesso, tanto da risultare imprenscindibili senza di esso.

Grazie a questa componente importantissima, Gabriele è riuscito con il suo talento a trasportare tutti noi in posti meravigliosi, spesso sconosciuti e a volte desolati. Le immagini che passano sul grande schermo raccontano una storia e ci regalano uno spaccato di vita unico e inimitabile.

Ripercorrendo tutte le tappe dei film del regista italiano, possiamo immaginare un viaggio lungo e mozzafiato. Ecco la lista di tutte le location dove sono state girate le pellicole di Salvatores:

- Milano. Qui il regista ha girato i film: "Sogno di una notte di mezza estate", "Kamikazen - Ultima notte a Milano", "Nirvana" e "Happy family".

- Udine. I centri commerciali a nord della città sono la location del film "Come Dio comanda".

- Trieste. Qui sono state girate le pellicole "Il ragazzo invisibile" e "Il ragazzo invisibile - Seconda generazione".

- Isola Croata di Pago. Questa meraviglia della natura è la location di "Tutto il mio folle amore".

- Bologna. La città è il set di "Quo vadis, baby?".

- Napoli. Le avventure di "Denti" trovano la loro naturale collazione nella città natale del regista.

- Melfi. In provincia di Potenza c'è un borgo dove è stato girato "Io non ho paura", tratto dal romanzo di Niccolò Ammaniti.

- Trani. In Puglia è stato girato il film "Turné".

- Marzamemi. Il piccolo centro siciliano è la location della pellicola "Sud".

- Castelrosso. L'isola greca è lo scenario del film premio Oscar "Mediterraneo".

- Ibiza. L'isola della movida è lo scenario di "Amnèsia".

- Marrakech. "Marrakech Express" è ambientato in Marocco.

- Vilnius. La località lituana è il set della pellicola "Educazione Siberiana".

- Puerto Escondido. L'ultimo capitolo della tetralogia della fuga è ambientato in Messico e prende il titolo proprio dalla località in cui è stato girato, "Puerto Escondido".

(Foto Getty Images)