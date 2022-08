7 curiosità su Robert De Niro

Buon compleanno Robert De Niro! L’attore di origini italiane è nato il 17 agosto 1943 e festeggia una carriera ricchissima di successi e di soddisfazioni. È, insieme ad Al Pacino, l’attore che incarna meglio la storia di Hollywood del XX secolo e nel corso della sua oltre cinquantennale carriera ha avuto il privilegio di recitare in tantissimi film cult.

Ecco 7 curiosità sulla sua carriera.



1. Per “Toro scatenato” fece davvero il pugile e ingrassò 30 kg

Per interpretare al meglio il ruolo del pugile Jake LaMotta, De Niro si allenò molto duramente e fece anche alcuni incontri di boxe a New York. Ingrassò inoltre 30 kg per impersonare meglio il pugile nella parte finale della sua vita, al punto che ebbe anche alcuni problemi di salute.



2. La curiosità sull’Oscar

Robert De Niro e Marlon Brando condividono una curiosità molto singolare: sono gli unici attori che hanno vinto il premio Oscar per aver interpretato lo stesso personaggio, Don Vito Corleone ne “Il padrino”.



3. Le origini molisane

Il papà di Robert De Niro, che si chiamava come lui, era per metà italiano e per metà irlandese: i suoi bisnonni Giovanni Di Niro e Angelina Mercurio erano originari di Ferrazzano, un paesino in provincia di Campobasso, in Molise.



4. Prese lezioni di siciliano

Per impersonare Don Vito Corleone ne “Il padrino”, De Niro si trasferì in Sicilia per 3 mesi per imparare la lingua, in modo da recitare in siciliano durante le riprese.



5. Il primo film con Al Pacino

"Heat – La sfida" è un film molto importante perché ha visto recitare per la prima volta insieme Robert De Niro e Al Pacino, universalmente riconosciuti come i due attori simbolo della Hollywood del XX secolo.



6. Le amicizie con gli altri attori

Robert De Niro è un grande amico di Sean Penn e Joe Pesci, inoltre nutre grande stima per Al Pacino e Leonardo DiCaprio.



7. È cittadino italiano

Nel 2006 ottenne la cittadinanza italiana onoraria.