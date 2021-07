Tanti auguri Tom Cruise! Ecco 7 curiosità sulla sua vita

Buon compleanno Tom Cruise!

L’attore statunitense è nato il 3 luglio 1962. La sua carriera è stata e continua ad essere un turbinio di successi e di copertine. Dopo “Top Gun” e “Nato il 4 luglio”, la saga di “Mission Impossibile” lo ha definitivamente consacrato come star dell’action per eccellenza. Probabilmente hanno giocato a suo favore i suoi hobby “pericolosi” e il fatto di non volere controfigure. Volete saperne di più? Ecco 7 curiosità sulla vita di Tom Cruise.



1. Divenne attore per caso

Tom Cruise non aveva la minima intenzione di fare l’attore, anzi: il suo sogno era quello di fare il wrestler. Poco prima di una gara per la quale si era preparato però si lesionò il tendine e così Cruise decise di partecipare a una recita scolastica di “Bulli e pupe”. Folgorato dall’esperienza poi si trasferì a New York per fare carriera nel cinema. Il resto è storia nota.



2. Il matrimonio con Nicole Kidman

Si è trattato forse della storia da copertina più discussa per anni: Cruise e la Kidman si conobbero nel 1989 sul set di “Giorni di tuono”. L’anno dopo si sposarono e fecero coppia fissa fino al 2001, quando divorziarono. Hanno recitato insieme in tantissimi film.



3. Amore per l’Italia

Cruise ama il nostro Paese a tal punto che lo ha scelto come luogo per il suo secondo matrimonio. L’attore ha infatti, nel 2006, ha sposato Katie Holmes nel castello Odescalchi di Bracciano, non lontano da Roma.



4. Scientology

Oltre ad essere un attore di fama mondiale, Cruise è spesso al centro dei rotocalchi per la sua appartenenza a Scientology. Ci si avvicinò nel 1987 quando sposò la sua prima moglie Mimi Rogers, seguace del culto, e da allora non l’ha mai più abbandonato.



5. È la star dei film action per eccellenza

La critica e i fan lo considerano la star dei film action per eccellenza: la saga di “Mission Impossible” ne è una conferma.



6. Non usa controfigure

Sapevate che Tom Cruise, nei suoi film, non vuole controfigure? Tutte le scene le gira in prima persona, comprese quelle più pericolose. Evidentemente è abituato al pericolo visto che tra i suoi hobby vi sono il paracadutismo, le immersioni e le moto.



7. Amante degli animali

Un duro dal cuore tenero: Cruise ama infatti cani e gatti e attualmente ha due cani, Basil e Murray, e un gatto, Harvey.