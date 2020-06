Angelina Jolie: 3 segreti sull'attrice che forse non conoscete

Angelina Jolie è nata il 4 giugno 1975 a Los Angeles. Figlia d'arte (il padre è l'attore Jon Voight, la madre l'attrice Marcheline Bertrand) è attrice, regista e produttrice, e, per il suo impegno sociale e filantropico, è stata anche nominata Ambasciatrice dell’UNHCR.

Angelina ha recitato in oltre 40 film, ha vinto un premio Oscar come miglior attrice non protagonista in "Ragazze interrotte" e ha avuto una nomination come miglior attrice per "Changeling".

Se molto nota è la sua vicenda matrimoniale con Brad Pitt (passione travolgente, famiglia numerosa e separazione turbolenta), forse pochi conoscono queste 3 curiosità che la riguardano.

1- Ha una passione profonda per il sangue. Si parla di una camicia con il nome del primo marito, John Lee Miller, scritto con il sangue. L'originale capo di vestiario fu indossato proprio il giorno del matrimonio. Seconde nozze, con Billy Bob Thornton, e altro sangue. Questa volta quello del nuovo marito: qualche goccia era in un flaconcino portato al collo durante la cerimonia. Oltre al sangue, la Jolie apprezza anche i coltelli antichi, di cui possiede una splendida collezione. Restando in tema, pare che in un momento molto duro della sua vita, la Jolie avrebbe pensato di assoldare un killer, con il compito di ucciderla. A riferirlo è il New York Post. Vero? Falso? Nel dubbio, per fortuna, l'idea non ha avuto seguito.

2- Altra passione è quella per i tatuaggi. Parecchi sono dedicati ai figli. Altri alla sua spiritualità. Sulla schiena Angelina ha poi un'enorme tigre del Bengala, i 4 elementi naturali e mantra buddisti per augurare salute e fortuna.

3- A sedici anni è stata protagonista del video di "Alta marea" di Antonello Venditti (cover di "Don’t Dream It’s Over" dei Crowded House). Ha anche partecipato al provino per “Jolly Blu”, un film prodotto da Claudio Cecchetto, di cui erano protagonisti gli 883. Ma poi al suo posto fu scelta Alessia Merz.

