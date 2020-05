Nicole Kidman impara l'italiano. E ci ringrazia per la bellezza della nostra lingua!

Nicole Kidman sta imparando l'italiano. Una lingua non facile, ma questo non ha scoraggiato l'attrice, che ha anche pubblicato su Instagram una foto in cui è impegnata a studiarlo, tra libri e manuali.

A ispirarla in questa impresa è stata la frase "Andrà tutto bene". Viste su tanti magazine e notiziari, accompagnate dal disegno dell'arcobaleno, queste semplici parole (e il loro significato beneaugurante) hanno tanto affascinato Nicole Kidman, da spingerla a imparare la nostra bellissima lingua.

Nicole Kidman ha pubblicato la foto in cui è impegnata nello studio, circondata da libri e manuali: «Ciò che mi dà speranza in questo momento è questa frase italiana: ‘Andrà tutto bene‘, che significa “everything will be all right”. Durante questo periodo di permanenza a casa ho studiato l’italiano che mi ha dato speranza, conforto e distrazione... Sono sempre stata innamorata dell’Italia ma poter riscoprire la lingua in questo momento è stata per me una grazia salvifica. Per chiunque voglia ascoltare qualcosa di così bello, date un’occhiata alla canzone Nessun Dorma, un’aria dell’opera italiana Turandot. Il video del cantante lirico italiano che canta una serenata dal suo balcone è stato visto da tanti, ma merita di essere guardato da molti altri. Buon divertimento!». (Foto Getty Images)