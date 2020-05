Carol Alt: ve la ricordate? Ecco cosa sta facendo adesso

Carol Alt, e chi non la ricorda? Lunghi capelli ondulati, occhi viola intenso, era stata "la celebrità" degli Anni Ottanta, modella acclamata, protagonista di film dei fratelli Vanzina diventati riassunto di un'epoca ("Via Montenapoleone", affresco sul mondo della moda e dei locali di quarant'anni fa).

Ma... che fine ha fatto Carol Alt? Sappiate che sta benissimo. Compirà a dicembre 60 splendidi anni e adesso è di ritorno con un film italiano, "Un figlio di nome Erasmus", con Ricky Memphis, Daniele Liotti, Luca e Paolo.

Carol Alt vive a New York e non ha mai smesso di lavorare. Recitava nella serie tv "Paper Empire", sospesa a causa del virus, ha condotto a lungo un fashion show, "Carol Alt’s Living room", realizzato proprio nel salotto della propria casa, e ha scritto ben due romanzi, "This Year’s Model" e "Model Incorporated".

Positiva e solare, tiene fede al suo motto: «Diventare famosi è facile, rimanerlo è dura».

