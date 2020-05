Patrick Dempsey, Eric Dane e quella foto profetica

E' la foto del momento. Ritrae due delle star più amate della celebre serie tv "Grey's Anatomy", Patrick Dempsey ed Eric Dane, ovvero il dottor Derek Shepherd e il dottor Mark Sloane, personaggi spariti poi dalla serie (con gran rimpianto delle fan) in seguito a episodi tragici.

Adesso Eric Dane ha pubblicato un vecchio selfie, che lo vede in compagnia di Dempsey. Sorridenti e felici, ma soprattutto... a grande distanza. E dunque uno scatto innocente del passato si rivela davvero profetico di questi tempi strani, in cui è necessario mantenere le distanze di sicurezza. Infatti, Eric Dane scrive: «Foto sfocata su come restare a due metri di distanza».

La foto non è passata inosservata alle fan. Che hanno risposto in massa. Sognando, magari, di una nuova serie in cui i due attori tornino a recitare insieme... (Foto Getty Images)