Ma chi è Damian Hurley e perché ci ricorda tanto qualcuno? La risposta

Appena diciottenne, Damian Hurley sta facendo parlare molto di sé. E' un modello dalla carriera ben avviata, ma è la sua somiglianza con una celebrità a lasciare il segno.

Infatti Damian è identico alla sua famosa mamma, l'attrice Elizabeth Hurley. Stessi grandi occhi azzurri, stessi lunghi capelli chiari, stesso sguardo languido. Damian è nato nel 2002, dal legame tra la Hurley e il produttore cinematografico Steve Bing. In realtà Bing aveva negato di essere il padre del bambino, ma un esame del DNA lo ha smentito.

Damian Hurley oltre a posare ha anche iniziato a recitare in alcune serie televisive britanniche. E non perde occasione per posare insieme alla madre. Guardandoli insieme, sono davvero due gocce d'acqua. E Damian ha anche reso omaggio a un abito reso celebre dalla madre, il Versace con le spille da balia, indossando una giacca che citava quell'indimenticabile outfit, portato da Elizabeth alla prima di "Quattro matrimoni e un funerale". (Foto Getty Images)