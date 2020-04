3 curiosità sul film Il diario di Bridget Jones che non conoscete

"Il diario di Bridget Jones" è ormai un vero e proprio classico. Dal romanzo di Helen Fielding è stata tratta addirittura una trilogia di film amatissimi, interpretati da Renée Zellweger, Hugh Grant e Colin Firth.

Tutti hanno probabilmente visto almeno un film della trilogia, ma forse non tutti sono a conoscenza di queste 3 curiosità.

1 - Per prepararsi al ruolo, Renée Zellweger è ingrassata di ben dieci chili. Inoltre, ha lavorato veramente in una casa editrice britannica sotto falso nome. E sulla scrivania aveva la foto del suo vero fidanzato di allora, Jim Carrey. Cosa che ha stupito molto i colleghi. perché, incredibile a dirsi, molti non l'avevano affatto riconosciuta!

2 - Per interpretare la parte di Bridget Jones si era pensato anche a Cate Blanchett, Helena Bonham Carter e Kate Winslet.

3- Nei film Bridget fuma molte sigarette. Naturalmente non a base di tabacco, per tutelare la salute di Renée Zellweger. Si è fatto ricorso a sigarette finte, del tutto innocue. (Foto Getty Images)