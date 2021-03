Buon compleanno Liza Minnelli

Liza Minnelli è nata a Los Angeles il 12 marzo 1946. Liza è figlia d'arte: la madre era la celebre Judy Garland ("Il mago di Oz", "E' nata una stella"), il padre il grande regista Vincente Minnelli ("Il padre della sposa", "Un americano a Parigi", "Una fidanzata per papà").

Inevitabile dunque per la giovane Liza seguire le orme dei genitori, anche Judy e Vincente divorziano presto e la piccola Liza rimane con la madre, che è purtroppo assai dipendente dal alcool e droghe pesanti.

A far conquistare a Liza la celebrità è il musical "Cabaret" di Bob Fosse, in cui canta canzoni diventate famose come "Cabaret" e "Money, Money, Money". Grazie a questo film Liza vince il premio Oscar come miglior attrice protagonista. Un'altra sua grande interpretazione è quella di "New York New York", di Martin Scorsese, in cui è una dolce cantante di jazz innamorata di un musicista (Robert De Niro). Indimenticabile anche la canzone che ha dato il titolo alla pellicola.

Il carisma, la carica dirompente e il talento di Liza ne hanno fatto una vera icona per Freddie Mercury, che più volte ha dichiarato di essersi ispriato alla figura dell'attrice e cantante. Nel 1992 Liza è stata ospite d’onore del Freddie Mercury Tribute Concert e ha eseguito "We Are the Champions".

Liza Minelli ha anche interpretato film come "Arturo" e "Sex And The City2".

(Foto Getty Images)