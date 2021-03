Buon compleanno Stefano Accorsi

Tanti auguri Stefano Accorsi! L'attore, tra i più amati dal pubblico italiano, è nato a Bologna il 2 marzo 1971.

Il suo esordio risale al 1991 con “Fratelli e Sorelle” di Pupi Avati. A renderlo famoso era stato lo spot pubblicitario di un gelato, dallo slogan indimenticabile: «du gust is meglio che one».

Accorsi era apparso anche nel videoclip di “Una canzone d’amore” degli 883.

Tra i film interpretati da Accorsi, “L’ultimo bacio”, “Le fate ignoranti”, “Radiofreccia”, "Romanzo Criminale", "Veloce come il vento", "Fortunata", "A casa tutti bene", "La dea fortuna".

L'attore ha ricevuto la candidatura ai David di Donatello 2020 come Miglior Attor Non Protagonista per il film "Il campione" di Leonardo D'Agostini.

Stefano Accorsi è stato legato dal 2003 al 2013 a Laetitia Casta, dalla quale il 21 settembre 2006 Orlando e il 29 agosto 2009 Athena.

Nel 2015 ha sposato Bianca Vitali. La coppia ha un figlio, Lorenzo.

Stefano Accorsi è stato insignito del prestigioso titolo francese di Cavaliere dell'Ordre des Arts et des Lettres.

