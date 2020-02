Gwyneth Paltrow messa in crisi dalla figlia Apple

Anche le celebrità hanno i loro grattacapi con la prole. Guardate per esempio il caso di Gwyneth Paltrow, che durante l'Ellen De Generes show ha confessato a John Legend: «Mia figlia Apple dice che sono un disastro di madre, mi trova mortificante».

Apple, 15 anni, è figlia di Gwyneth e di Chris Martin. E l'attrice ha rivelato che la figlia si sente a disagio per colpa di quel che fa la celebre madre: «Se faccio qualcosa in pubblico, oltre a non parlare e stare ferma, è come ‘Oh mio Dio, basta!’». Gwyneth ha anche affrontato lo spinoso tema della candela al profumo di vagina che ha lanciato e che ha fatto tanto discutere. Che quest'idea abbia messo in imbarazzo Apple? «Alle donne viene insegnato di avere una certa vergogna del proprio corpo», ha così spiegato l'attrice: «Se accendi una candela che ‘Odora come la mia vagina’ e la metti sul tavolino, è una specie di dichiarazione punk rock».

Ma gli episodi di imbarazzo di Apple non si limitano a questo. Gwyneth ha raccontato di essere stata troppo tesa mentre la figlia, che sta imparando a guidare, era al volante. Apple è così scoppiata a piangere, perché la madre, spaventata a un semaforo, aveva quasi urlato. Poco tempo fa inoltre Apple aveva sgridato la mamma per aver pubblicato una sua foto sui social senza chiederle il permesso.

Ma Apple non bacchetta solo mamma Gwyneth. Ultimamente, anche papà Chris (Martin) è riuscito a metterla in imbarazzo, presentandosi con un sacchetto di caramelle nel negozio dove la ragazza lavora. Apple ha fulminato con un'occhiata il papà, che ha lasciato le caramelle alla cassiera e si è allontanato dal negozio senza attirare l'attenzione... (Foto Getty Images)