Jennifer Lawrence corre da Paolo Sorrentino. E il marito?

Jennifer Lawrence si è sposata (con il gallerista Cooke Maroney); si è regalata una romantica luna di miele. Insomma, si è presa una bella pausa dagli impegni cinematografici, per dedicarsi interamente al suo compagno. Ma adesso deve lasciare il marito (metaforicamente, s'intende) e tornare al lavoro.

Jennifer infatti interpreterà il nuovo film di Paolo Sorrentino, "Mob Girl", ambientato nel mondo della mafia newyorkese. La pellicola è tratta dal libro "Mob Girl: A Woman’s Life in the Underworld", da Teresa Carpenter, Il volume, vincitore del Premio Pulitzer, narra la vera storia di Arlyne Brickman, potente donna di mafia che sceglie di diventare informatrice per l’FBI.

La vita di Arlyne è stata alquanto burrascosa. E Jennifer, per prepararsi al meglio alla parte, sta studiando quanto più può sulla mafia newyorkese dagli Anni Cinquanta ai Settanta.