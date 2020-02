Jennifer Aniston adesso desidera dei figli

Ha da poco compiuto 51 anni Jennifer Aniston, che ha deciso di festeggiare l'evento con un bellissimo servizio fotografico e un'intervista sul celebre magazine Interview.

Nelle foto pubblicate sulla rivista, la Aniston appare più in forma e seducente che mai. Nell'intervista. rilasciata all'amica e collega Sandra Bullock, Jennifer rivela invece le sue fragilità: «Mi sono sempre sentita insicura durante la mia infanzia. Sono cresciuta in una famiglia destabilizzata in cui ho visto adulti essere scortesi l'uno con l'altro... e questo mi ha fatto pensare: Non voglio diventare così». L'attrice ha anche affrontato il tema del rapporto doloroso con la madre Nancy (scomparsa nel 2016): «Ne sono uscita... ho superato e devo comunque ringraziare i miei genitori per questo, per come sono diventata...».

Per il suo futuro, Jennifer desidera però solo momenti positivi: «C’è un piccolo screenshot nel mio cervello, dove sento l’oceano, vedo l’oceano, sento risate, vedo bambini correre, sento ghiaccio in un bicchiere, sento l’odore di cibo in cottura. Questa è la gioiosa istantanea nella mia testa».

(Foto Getty Images)