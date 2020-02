Buon compleanno Jennifer Aniston

Jennifer Aniston è nata l'11 febbraio 1969 e non potrebbe apparire più in forma. Attrice di successo, tra le più amate e ammirate di Hollywood,ha un fisico perfetto e un viso luminoso.

Nel 2016 è stata dichiarata la donna più bella del mondo dal magazine People e prima ancora, nel 2011 è stata dichiarata la donna più sexy di tutti i tempi dal magazine Men's Health.

A renderla celebre è stato il personaggio di Rachel Green nella celebre serie televisiva "Friends". La sua interpretazione le ha valso un Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Inoltre, quello di Rachel è stato riconosciuto come uno dei 100 più grandi personaggi femminili della televisione statunitense.

Jennifer si è sposata due volte: con Brad Pitt (da cui ha divorziato nel 2005) e con Justin Theroux (divorzio nel 2018).

Per tenersi in forma, la Aniston ha rivelato alcuni suoi segreti: si allena a boxe (con l’allenatore Leyon Azubuike), si dedica a un programma fitness (15 minuti di esercizi per i quadricipiti, 15 minuti sull’ellittica, 15 minuti di spinning e 15 minuti di corsa), pratica Yogalosophy, mix tra yoga ed esercizi di tonificazione.

A colazione, Jennifer si serve una tazza di acqua calda con una fettina di limone, seguita da uno smoothie a base di integratore proteico, banane, mirtilli, ciliegie congelate, Stevia, verdure verdi, maca, cacao e peptidi di collagene. Per gli altri pasti, l'attrice consuma verdure e proteine.

