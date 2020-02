Oscar 2020: Brad Pitt vincitore abbraccia DiCaprio

Ha ricevuto la nomination come "Miglior attore protagonista" per il film "C’era una volta… a Hollywood", di Quentin Tarantino, ma non si è alzato durante la cerimonia degli Oscar 2020 per andare a ritirare sul palco la mitica statuetta. È così che Leonardo DiCaprio ha partecipato alla notte più importante dell'anno per un attore del suo calibro. Per lui è stato un bellissimo momento di condivisione per l'amico e collega Brad Pitt, che invece ha ricevuto il premio come "Miglior attore non protagonista" per lo stesso film. Il rapporto tra i due, infatti, è davvero molto forte. Tanto che quando è stato dichiarato "and the Oscar goes to" seguito dal nome Brad Pitt, il primo ad alzarsi e ad abbracciare il vincitore è stato proprio DiCaprio.

Durante il discorso di ringraziamento, Brad ha dedicato un pensiero a Leo: «Non potrei non essere tuo amico», ha detto l'attore premio Oscar. La loro amicizia è nata subito, fin dagli inizi delle loro carriere. E oggi che sono diventati attori di fama internazionale i due attori non smettono di scherzare e condividere la passione per le sculture in ceramica.

Pitt e DiCaprio erano seduti uno accanto all'altro. Brad si è fatto accompagnare dalla madre, cosa che accade sempre più spesso tra le star single. Mentre Leonardo si è presentato per la prima volta in pubblico con la fidanzata Camila Morrone. La relazione tra loro si sta facendo più seria, dunque. La coppia non ha attraversato il red carpet insieme, ma una volta entrati al Dolby Theatre di Los Angeles, si è seduta vicino. Camila ha guardato tutto il tempo Leonardo con occhi sognanti.

The look Camila Morrone gave Leonardo DiCaprio during Brad Pitt's shoutout - love! #Oscars pic.twitter.com/36nn22EbSd — Kylie Erica Mar (@KylieEricaMar) February 10, 2020

Camila e Leo si frequentano dal 2017, ma questa è la prima occasione ufficiale in cui si fanno vedere insieme. Modella e attrice, Camila è la figliastra di Al Pacino e ha 23 anni in meno rispetto all’attore. Alla vigilia degli Oscar si vociferava che Leo sarebbe arrivato con il padre George... e invece l'attore ha spiazzato tutti con questa romantica sorpresa.

Ecco la lista dei premi principali agli Oscar 2020:

Regia: Bong Joon Ho, Parasite

Attore protagonista: Joaquin Phoenix, "Joker"

Attrice protagonista: Renee Zellweger, Judy

Miglior film: Parasite

Attore non protagonista: Brad Pitt, "C’era una volta… a Hollywood"

Attrice non protagonista: Laura Dern, "Storia di un matrimonio"

Sceneggiatura originale: Parasite

Sceneggiatura non originale: Jojo Rabbit

Scenografia: C’era una volta… a Hollywood

Fotografia: 1917

Film internazionale: Parasite (Corea del Sud)

(Foto Getty Images)