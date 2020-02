George Clooney, bye bye: adesso per la scienza è Robert Pattinson l'uomo più bello del mondo!

Addio George Clooney: l'affascinante marito di Amal lascia il primo posto della classifica "L'uomo più bello del mondo". Sul podio c'è adesso un altro attore: Robert Pattinson.

Ma chi decide questo borsino della bellezza maschile? No, non le fan. Tenetevi forte: è la matematica! Per decidere infatti chi ha avuto in dono dalla natura un volto perfetto si usa la Golden Ratio of Beauty Phi, ovvero la sezione aurea, l’equazione utilizzata dagli antichi greci per misurare l'armonia e dunque anche la bellezza assoluta.

Ad applicare ai "belli del cinema" la regola della sezione aurea (che abbiamo studiato a scuola, senza sospettarne mai un uso tanto glamour) è il chirurgo estetico Julian De Silva, direttore del Center For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery di Londra.

Tre anni fa, nella classifica stilata dal centro, al primo posto c'era George Clooney. Adesso però il bel George è stato "scippato" da Robert Pattinson, che si avvicina alla perfezione assoluta. L'armonia del suo viso è infatti pari al 92,15%. Toccherebbe il 100% se solo le sue labbra fossero meno sottili.

Al secondo posto c'è Henry Cavill (91,64%), penalizzato l’imperfetta distanza tra gli occhi.

Al terzo posto, con 91,08%, c'è Bradley Cooper, che però ha naso e viso irregolari.

Problemi di naso anche per Brad Pitt, che raggiunge "solo" il 90,51%.

Finalmente ecco George Clooney con l'89,91%: questo perché il viso inizia a mostrare qualche cedimento.

Hugh Jackman, con 89,64%, si trova al sesto posto: ha il naso più bello del mondo, ma non sono tali le sue labbra e la distanza tra gli occhi.

Stupisce trovare David Beckham al settimo posto con 88,96%. Ma, a detta del professore De Silva, l'ex calciatore, pur avendo il mento più rifinito del mondo e un rapporto quasi perfetto tra le dimensioni del naso e quelle delle labbra, è penalizzato dalla forma del naso e dalla posizione degli occhi. Avercene, di brutti così...

(Foto Getty Images)