John Travolta : l'omaggio commosso a Olivia Newton-John e al suo coraggio

John Travolta e Olivia Newton-John hanno fatto sognare diverse generazioni con la meravigliosa storia d’amore di Danny e Sandy, i protagonisti di “Grease” da loro interpretati. Da quel film sono passati tanti anni, ma tra i due attori è rimasta una profonda amicizia che li lega ancora oggi.

Un mese fa John e Olivia si sono ritrovati all’evento G’Day USA 2020 in occasione del raduno Meet ‘n Grease durante il quale sono tornati a vestire i panni degli amatissimi personaggi, bellissimi come un tempo. L’attrice, in particolare, è apparsa sorridente e felice, nonostante stia combattendo da tempo una dura battaglia: un tumore al seno che si è poi esteso anche alle ossa.

Oggi, per la prima volta, John Travolta ha parlato dell’attrice e della sua situazione, esprimendo una profonda ammirazione per il coraggio che sta dimostrando. «Olivia è una sopravvissuta – ha dichiarato l’attore, come riporta People – è intelligente e ha molta voglia di vivere. Vede sempre il bicchiere mezzo pieno e questo è il suo bellissimo approccio naturale alla vita. E penso che tutti noi dovremmo farlo”.

Nel 2017 a Olivia è stato diagnosticato il tumore al seno per la terza volta: è stato in questa occasione che l’attrice ha scoperto che il male si era esteso anche alle ossa. In seguito è stata lei stessa a decidere di condividere la notizia con i suoi fan, annunciando di voler affrontare la sua battaglia con un atteggiamento positivo.

«La positività è una decisione – ha detto Olivia alla rivista Good Housekeeping qualche tempo fa – e una volta presa questa decisione, alleni il tuo cervello per rimanere lì, quindi diventa normale… io parlo con il mio corpo e lo ringrazio per ogni passo verso il miglioramento. Lo ringrazio comunque! È davvero una pratica perché crei il tuo mondo da ciò che pensi». Questa incredibile voglia di vivere Olivia l’ha espressa anche al G’Day, affermando di stare bene e di continuare la battaglia, sostenendo sempre la ricerca sul cancro.

«La vita è un dono – ha detto l’attrice – ho avuto una vita straordinaria e ho intenzione di continuare. E voglio aiutare altre persone con il cancro» Ha proprio ragione John Travolta: Olivia Newton-John è davvero un grande esempio per tutti noi.