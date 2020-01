Oscar 2020: anche Leo DiCaprio nella bellissima foto di gruppo

Oscar 2020, è iniziata la corsa! I vincitori saranno proclamati nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, ma le attività legate al prestigioso premio sono già partite, tra tanto glamour e polvere di stelle.

Si è infatti già svolta il pranzo che dà inizio alle frenetiche due settimane finali della corsa agli Oscar 2020. Tra le star che hanno catturato l'attenzione e l'immaginazione, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

Cercateli nella bellissima foto di gruppo che è stata scattata al Ray Dolby Ballroom di Los Angeles durante l'evento.

Meet this year’s class of Oscar nominees! #OscarsLunch pic.twitter.com/rXqgNUOYMM

Tanta era l'emozione, che alcune celebrità sono arrivate accompagnate dai genitori: Leonardo DiCaprio col padre, Charlize Theron con la madre.

Tutte le star hanno osservato un minuto di commosso silenzio per ricordare Kobe Bryant. Poi, è arrivato il momento del pranzo. Che, su proposta di Joaquin Phoenix, è stato eco-compatibile e vegetariano. Così come tutti i futuri menu da Oscar. Resta solo da aspettare la notte della premiazione. E scoprire finalmente chi stringerà tra le mani la mitica statuetta del premio.

The conversation at Table 15 seems like it'll be interesting. #OscarsLunch pic.twitter.com/T2CjEueWrT