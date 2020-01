American Gigolo: ecco le curiosità sul celebre film interpretato da Richard Gere

Se esiste un film che racconta meglio di ogni altro gli Anni Ottanta e il loro misto di edonismo, apparente spensieratezza e vuoto interiore, è "American Gigolo" di Paul Schrader.

Uscito il 1 febbraio 1980 negli Stati Uniti (nel nostro paese arrivò alla fine di agosto dello stesso anno), raccontava di una tragica storia d'amore tra un affascinante gigolo e la moglie infelice di un senatore. Sullo sfondo, un omicidio e loschi intrighi di potere. A conquistare il pubblico (e far diventare la pellicola un classico) fu la sua atmosfera patinata anche se drammatica, il racconto di un mondo fatto di oggetti da desiderare e possedere, dalle auto ai completi di lusso (quelli maschili firmati da un Giorgio Armani in perfetto stato di grazia, che conquistò anche grazie a questo film il mercato statunitense), circondati da cinismo, arrivismo e solitudine.

A interpretare "American Gigolo" era Richard Gere, diventato una stella grazie alla sua prova da attore. Una delle immagini più memorabili è quella in cui, a passo di musica (e che musica: "Call Me" dei Blondie), il suo personaggio sceglie camicia e cravatta da indossare per il suo lavoro.

Eppure Richard non era la prima scelta del regista, che avrebbe voluto come protagonista Christopher Reeve. La parte non convinse però l'attore, che rifiutò anche una paga da un milione di dollari (del tempo). Il regista offrì allora il ruolo a John Travolta, solo per ricevere un altro rifiuto. Fu così che l'American Gigolo del titolo ebbe le sembianze del giovane e affascinante Richard Gere.

Anche l'attrice scelta per essere la protagonista, Meryl Streep, si tirò indietro, poco convinta dalla vicenda narrata del film. Così al suo posto subentrò Lauren Hutton.

Il regista dichiarò che a ispirarlo era stato anche un film del grande regista francese Robert Bresson , "Diario di un ladro".

"American Gigolo" ottenne due nomination ai Golden Globe del 1981 (Miglior colonna sonora originale e Miglior canzone originale) e incassò quasi 30 milioni di dollari (il suo budget era di 5 milioni).

(Foto Getty Images)