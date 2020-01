Nuovo amore per Bradley Cooper? Ecco chi è la donna che lo ha fatto sorridere

Dopo la dolorosa fine della storia con la modella Irina Shayk che, a quanto pare, oltre ad avergli dato la gioia di una figlia (Lea De Seine, 2 anni) gli avrebbe anche spezzato il cuore, Bradley Cooper è tornato a sorridere.

Come riporta il sito Radaronline, l'attore e regista di "A Star Is Born" avrebbe infatti trascorso buona parte di una festa pre-Golden Globes in compagnia dell'attrice cubana Ana de Armas. Secondo quanto riportato dal sito, «Lui aveva un gran sorriso stampato sul volto. Bradley sembrava molto preso da Ana. E anche lei stava ridendo».

Ana, classe 1988, è un astro nascente di Hollywood. Protagonista nel nuovo capitolo di James Bond, "No time to die", vanta già nel suo curriculum la partecipazione a film del calibro di "Blade Runner 2049", "Wasp Network", "The Informer – Tre secondi per sopravvivere" e "Cena con delitto – Knives Out". Ora sta girando "Deep Water" con Ben Affleck.

In effetti, secondo altre voci, l'interesse di Bradley Cooper per l'attrice potrebbe essere proprio di tipo lavorativo. Cooper, infatti, sta cominciando a lavorare al suo prossimo film, il biopic del musicista Leonard Bernstein, e sarebbe in cerca della protagonista femminile.

(Credits photo: Getty)