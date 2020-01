Heath Ledger: il 22 gennaio 2008 la scomparsa

Era tra gli attori più sensibili e promettenti di Hollywood, Heath Ledger, noto e apprezzato non solo per il suo talento carismatico, ma anche per la meticolosa preparazione con cui si dedicava ai personaggi da interpretare.

Nato in Australia, a Perth, il 4 aprile 1979, Ledger è scomparso all'improvviso a New York, il 22 gennaio 2008, a causa di un avvelenamento dovuto agli effetti combinati di sonniferi, ansiolitici e analgesici, che stava assumendo dietro prescrizione medica.

Heath Ledger lasciava una giovane moglie (l'attrice Michelle Williams), una figlia di appena 3 anni, Matilda Rose, e una serie di film che avevano emozionato pubblico e critica: "Il destino di un cavaliere", "Le quattro piume" (con Kate Hudson), "I segreti di Brokeback Mountain" (con Jake Gyllenhaal), "I fratelli Grimm e l'incantevole strega" (con Monica Bellucci), "Io non sono qui" (con Richard Gere e Cate Blanchett),"Il cavaliere oscuro" (con Christian Bale), che ne aveva consacrato lo straordinario talento.

Proprio per il suo ruolo di Joker in questa pellicola Ledger aveva vinto il premio Oscar postumo.

Pochi giorni dopo la sua scomparsa, l'attore Daniel Day-Lewis gli dedicava il premio ottenuto ai SAG Award per "Il petroliere". E sempre ai Sag Award, stavolta nel 2020, Joaquin Phoenix, che ha ripreso il ruolo di Joker nell'omonimo film del 2019, ha ricordato commosso Heath Ledger con queste aprole «Sono qui, sulle spalle di una persona a cui devo tutto. Il mio attore preferito: Heath Ledger. Perciò grazie e buonanotte».

(Foto Getty Images)