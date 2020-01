Buon compleanno Geena Davis

Geena Davis (il cui vero nome è Virginia Elizabeth Davis) è nata a Wareham, nel Massachusetts, il 21 gennaio 1956.

Tra i suoi film più celebri, ci sono "La mosca", "Beetlejuice", "Ragazze vincenti" (in cui recitava anche Madonna), "Stuart Little" e "Turista per caso", per cui ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1989. A darle però la celebrità è stato il film di culto "Thelma & Louise", del 1991, in cui era in scena con una strepitosa Susan Sarandon, Harvey Keitel e un giovane, ma già indimenticabile, Brad Pitt.

Happy birthday to the outlaw that stole our hearts, Brad Pitt! #ThelmaAndLouise pic.twitter.com/RjVKgqhMC4 — MGM Studios (@MGM_Studios) 18 dicembre 2016

Geena Davis (che fa anche parte del MENSA, il club internazionale delle persone dal quoziente intellettivo superiore alla media) ultimamente ha recitato in numerose serie tv, tra cui "Grey's Anatomy" (era la dr.ssa Nicole Herman) e "Una donna alla casa bianca" (per cui è stata premiata con un Golden Globe).

