Bradley Cooper e Brad Pitt riscoprono il valore dell'amicizia

C'erano una volta i Brangelina, la coppia più famosa di Hollywood, formata da Brad Pitt e Angelina Jolie. E c'erano anche Bradley Cooper e Irina Shayk, innamorati e genitori felici. Bene, scordatevi di tutto questo e aggiornate il dizionario. Adesso ci sono i Brads. Ovvero, Bradley Cooper e Brad Pitt.

Ultimamente infatti i due attori hanno riscoperto il valore dell'amicizia e, rimasti single, si frequentano spesso. Si sono visti sul palco dei National Board of Review Annual Awards, a New York. E anche agli Afi Awards, al New York Film Critic Circle Gala, alla LA Philharmonic Orchestra all'Hollywood Bowl. Brad ha anche visitato l'appartamento a Manhattan di Bradley Cooper.

Insomma, è nata davvero una bella amicizia. Bradley Cooper e Brad Pitt in questo periodo hanno molto in comune: entrambi famosi, entrambi alle prese con separazioni dolorose, entrambi protagonisti di gossip e indiscrezioni continue sulle loro (presunte) relazioni. Ed entrambi tra i single più desiderati del momento. Per quanto tempo lo resteranno?

(Foto Getty Images)