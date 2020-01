Golden Globes 2020: trionfa Brad Pitt

La 77esima edizione dei Golden Globe si apre con le provocazioni dell’attore Ricky Gervais che pronuncia un discorso di benvenuto mettendo in evidenza il sorpasso della televisione sul cinema. Ma la serata promette grandi sorprese anche sul fronte dei vincitori.

"C’era una volta a…Hollywood" si aggiudica ben 3 Golden Globe: migliore commedia, migliore sceneggiatura (che va a Quentin Tarantino) e migliore attore non protagonista per Brad Pitt. Delusione invece per "The Irishman" di Martin Scorsese, all’inizio il favorito. A Taron Egerton il riconoscimento come miglior attore protagonista per il film "Rocketman".

1917 si aggiudica il Golden Globe per la miglior regia che va a Sam Mendes. Joaquin Phoenix trionfa come miglior attore in Jocker; migliori attrici invece, Awkwafina e Renée Zellweger, rispettivamente per le interpretazioni nei film "The Farewell" e "Judy".

A Laura Dern va il premio come miglior attrice non protagonista per "Marriage Story", altra pellicola data per vincitrice alla vigilia.

