Buon compleanno Mel Gibson

Mel Gibson (il cui nome completo è Mel Colmcille Gerard Gibson) è nato a Peekskill, negli Stati Uniti, il 3 gennaio 1956. L'attore e regista è cresciuto in Australia, ma non ha mai rinunciato alla cittadinanza statunitense in favore di quella australiana.

Tra i suoi film più amati, le serie di Mad Max e Arma letale. Mel Gibson ha poi vinto l'Oscar come miglior regista nel 1996 col film "Braveheart - Cuore impavido". Gibson ha anche diretto i colossal "La passione di Cristo", "Apocalypto" e "La battaglia di Hacksaw Ridge".

(Foto Getty Images)