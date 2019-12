I film da non perdere nel 2020. Tutte le pellicole più attese

Grande attesa per un 2020 ricco di proposte cinematografiche. Alcuni dei registi più famosi tornano in sala, con film che faranno sicuramente parlare. Film d'autore, d'animazione, cinema indie e blockbuster, ma anche cinecomic: c'è moltissima scelta tra le migliori uscite del nuovo anno.

Partiamo subito con un grande classico della letteratura che rivive sul grande schermo. Stiamo parlando di "Piccole Donne" con Timothée Chalamet, girato dalla giovane regista e attrice Greta Gerwig. Tratto dal romanzo di formazione di Louisa May Alcott, alla sua quarta trasposizione cinematografica, il personaggio principale, Jo, avrà il volto di Saoirse Ronan. Nel cast anche Emily Watson.

Nella pellicola "The King's Man - Le origini" (con Ralph Fiennes), Matthew Vaughn, sceneggiatore e regista, entra nel variopinto mondo del fumettista Mark Millar da cui aveva già ricavato il divertente "Kick-Ass" e le prime due avventure dedicate ai King's Men. La storia racconta gli inizi dell'agenzia dei servizi inglesi.

Sempre in tema di servizi inglesi, non poteva mancare il nuovo 007, per la quinta volta con il volto di Daniel Craig nei panni dell'agente segreto di Sua Maestà. "No Time To Die", questo il titolo, è la 25esima pellicola dedicata all'agente segreto più famoso del mondo. "La vita nascosta" è invece l'ultimo capolavoro del regista visionario Terrence Malick. Il film è ricordato anche per l'ultima interpretazione di due grandi attori: Michael Nyqvist e Bruno Ganz. La pellicola racconta la storia di Franz Jagerstatter, personaggio realmente esistito che venne martirizzato per la sua volontà di non piegarsi al nazismo.

"La donna alla finestra" è l'ultima fatica di Joe Wright, regista di "Orgoglio e pregiudizio", ma soprattutto dell’acclamatissimo "L'ora più buia". Il film, tratto dal celebre best seller e interpretato da Amy Adams e Julianne Moore, ricorda il classico hitchcockiano "La finestra sul cortile". Tenet invece è la nuova e misteriosa opera del geniale regista della trilogia del Cavaliere Oscuro, Christopher Nolan. Ancora nessun dettaglio sulla trama, sappiamo solo che tra i protagonisti ci sarà Robert Pattinson. Wes Anderson dirige una "lettera d'amore ai giornalisti", "The French Dispatch" che racconta le vicende all'interno di una redazione di un quotidiano americano. Super il cast: Bill Murray, Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Tilda Swinton, Kate Winslet, Adrien Brody. Kenneth Branagh con "Assassinio sul Nilo" ripropone Agatha Christie.

Infine il sequel attesissimo di "Top Gun", con Tom Cruise e "Emma" diretto da Autumn de Wilde, trasposizione dell'omonimo romanzo di Jane Austen, interpretata già sul grande schermo da Gwyneth Paltrow.