Kim Basinger compie 66 anni: gli auguri della figlia toccano il cuore

Con il suo fascino Kim Basinger ha segnato un'epoca. Bellissima modella negli Anni Ottanta, è poi diventata attrice di successo, indimenticabile in film come "9 settimane e ½", "L.A. Confidential" (per cui ha vinto l'Oscar), "Sognando l'Africa".

Kim Basinger ha appena compiuto 66 anni, portati con grande fascino e stile, senza mai cedere alle tentazioni della chirurgia plastica. E il messaggio più affettuoso per il compleanno le è venuto dalla figlia Ireland, avuta da Alec Baldwin, che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una serie di foto in cui Kim è modella bellissima, attivista per i diritti degli animali e madre spiritosa. Ad accompagnare le immagini, questa frase: «Buon compleanno alla mia bellissima, tosta mamma, sempre d'ispirazione per me. Non so se ti sei data da fare per essere come Benjamin Button (dal celebre film in cui il protagonista con il passare del tempo ringiovaniva, n.d.r.), ma hai ancora lo stesso aspetto di quando avevi la mia età. Grazie per tutto quel che fai in difesa degli animali e per le battaglie che mi hai insegnato. Ti amo». (Foto Getty Images)