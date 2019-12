Helen Mirren riceverà l'Orso d'oro alla carriera a Berlino 2020

Già premio Oscar nel 2007 per la sua magnifica interpretazione nel film "The Queen - La regina", per Helen Mirren arriva un altro importante riconoscimento: l'Orso d'Oro alla carriera, che le verrà consegnato a Berlinale 2020.

L'attrice ha vinto anche 4 Emmy Award, 3 Golden Globe, quattro BAFTA e cinque Screen Actors Guild Awards. Una vita costellata di successi e di emozionanti ruoli sul grande schermo. Ma non solo: l'attrice calca i palcoscenici dei teatri da ben 4 decenni, portando avanti con grande talento e stile un'arte meravigliosa.

Mariette Rissenbeek, Executive director del Festival internazionale del cinema di Berlino, ha spiegato: "Helen Mirren è una personalità forte i cui potenti ritratti hanno sempre la capacità di colpire. Ci ha continuato a sorprendere con le sue interpretazioni di personaggi complessi, sia nel suo Chris in Calendar Girls o in quello della regina Elisabetta II in The Queen. Le sue performance sono il paradigma di donne forti, ed è nostro grande piacere premiarla con l'Orso d'Oro onorario per il suo successo". Un'artista a 360° che non dimentica mai di mostrarci il suo volto umano.

Un riconoscimento prestigioso, quello dell'Orso d'Oro alla carriera, che consacra una donna dal carattere sfaccettato e dall'animo gentile. Una donna che ama anche il nostro paese. Helen, infatti, possiede una masseria in Puglia e parla correttamente l'italiano.

La premiazione ci sarà il prossimo 27 febbraio e per l'occasione verranno proiettati 5 tra i suoi film più belli: "The Queen", "Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante", "The Last Station", "Un venerdì maledetto" e "L'inganno perfetto".

