Hugh Grant adesso bussa alla tua porta. Ecco perché

Hugh Grant è uno degli attori più bravi e belli del panorama cinematografico internazionale. Con i suoi film ha fatto innamorare intere generazioni e grazie al suo humor, tipicamente british, ha strappato un sorriso a tutti. Oggi, a 59 anni, l'attore è più bello che mai: occhi che colpiscono al primo sguardo, capello brizzolato molto elegante, fascino sbarazzino con un gusto misterioso.

Oltre al suo impegno dietro la macchina da presa, l'artista inglese ha deciso di abbracciare la causa politica e scendere in campo per le elezioni che si terranno il 12 dicembre prossimo, promuovendo la candidata dei Liberal Democratici Luciana Berger, con una propaganda porta a porta. Il suo intento è quello di scongiurare Brexit e per questo motivo sta suonando a tutti i campanelli di Londra per incontrare le persone e lanciare il suo messaggio. Un impegno importante, che ricorda tanto la sua interpretazione del film "Love Actually", dove da Primo Ministro britannico bussava alle porte dei cittadini per ritrovare la donna che amava.

«Non voglio sembrare drammatico - anche se in effetti è il mio lavoro - ma penso davvero che stiamo affrontando un'emergenza nazionale», ha dichiarato l'attore in un'intervista a The Guardian. Il suo timore è quello che l'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea possa avere ripercussioni negative. Ha poi continuato dicendo: «Come molti, non credo all'idea per cui in un anno sarà ripristinato il libero scambio con l'UE e penso quindi che finiremo per crollare alla fine del 2020. Voglio dare il mio piccolo contributo per scongiurare una catastrofe nazionale».

In molti si domandano se questo impegno politico suggerisca un'entrata in campo dell'artista in maniera definitiva, ma lui non ne ha intenzione, a quanto pare: «Ci ho pensato, perché volevo aiutare in queste elezioni, ma credo che avrei difficoltà a seguire gli ordini del partito. Penso di essere troppo vecchio e troppo contento di me stesso per essere obbediente».

Prime minister Hugh Grant going door to door singing Christmas carols again pic.twitter.com/RK2U3GcLdp — Joe Roberts (@Metro_Joey) 1 dicembre 2019

(Foto Getty Images)