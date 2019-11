Danny DeVito irrompe alle nozze di sconosciuti e canta Unforgettable

E' stato senz'altro un matrimonio memorabile quello di una coppia che a Cabo San Lucas, in Messico, ha scelto per i festeggiamenti lo stesso hotel in cui soggiornavano Danny DeVito e Dwayne Johnson, durante la promozione del loro film "Jumanji: The Next Level".

I due attori hanno infatti deciso di fare un'irruzione a sorpresa durante il banchetto nuziale e di augurare tanta felicità agli sposi intonando per loro la celebre hit di Nat King Cole "Unforgettable".

A pubblicare l'esilarante video sulla sua pagina Instagram è stato Dwayne Johnson. Che ha anche confessato di non aver mai fatto nulla di simile. Ma di esservi divertito davvero moltissimo.

(Foto Getty Images)

Ecco il video.