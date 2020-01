I 7 film più belli ambientati in un museo che vi faranno venir voglia di arte

I musei sono stati spesso set per le pellicole cinematografiche. Con le loro atmosfere, ora sontuose, ora di design, e con i capolavori che conservano, sono edifici che si prestano a mille variazioni narrative. Ecco 7 film imperdibili, girati in un museo, che vi faranno venire voglia di visitarlo.

La donna che visse due volte

di Alfred Hitchcock. La protagonista Kim Novak osserva, al Legion of Honor Museum di San Francisco, un quadro che sembra somigliarle moltissimo. Il coprotagonista James Stewart studia la scena. Ne nascerà una storia thriller di doppie identità e intrighi da svelare.

Manhattan

di Woody Allen. I protagonisti, l'autore televisivo Isaac Davis (Allen) e la giornalista Mary (Diane Keaton), si incontrano al MoMA e al Whitney Museum of American Art. Tra nevrosi newyorkesi e l'inconfondibile umorismo di Woody Allen.

Sogni

L'episodio "Corvi", diretto da Akira Kurosawa, è ambientato al museo di Van Gogh ad Amsterdam. Il regista ci fa letteralmente entrare in un quadro, "Campo di grano con volo di corvi" e ritrova qui Vincent Van Gogh. Omaggio onirico all'arte del grande pittore olandese.

Topkapi

di Jules Dassin. Atmosfere esotiche, suspence e tanto divertimento per il film ambientato nel celebre museo Topkapi di Istanbul, ex palazzo reale. Una banda di truffatori tenta di sottrarre il meraviglioso pugnale del sultano, ricoperto di smeraldi.



Il sipario strappato

di Alfred Hitchcock. Paul Newman si aggira tra le sale della Alte Nationalgalerie di Berlino. Tra spie, segreti da non rivelare e l'atmosfera tesa della Guerra Fredda.

Notte al museo - Il segreto del faraone

di Shawn Levy. Terzo episodio della celebre serie "Notte al Museo". In questo film il protagonista, Ben Stiller, guardiano del Museo di Storia Naturale di New York, si reca al British Museum di Londra per scoprire i segreti della tavola egizia di Ahkmenrah. Per ripassare la storia divertendosi.



La sindrome di Stendhal

di Dario Argento. La protagonista Asia Argento, in visita agli Uffizi di Firenze, sviene dopo aver ammirato la "Caduta di Icaro" di Pieter Bruegel. Film thriller da veri maestri.