E' davvero una grande, bella notizia per tutti gli amanti della grande musica: il Blue Note di Milano riapre al pubblico, con voglia di ripartire e la sua programmazione musicale di qualità.

Durante la prima fase di riapertura il Blue Note sarà aperto nei weekend con due spettacoli, alle 18.00 e alle 20.00. Le consumazioni saranno possibili solo nel nuovo dehor, aperto per aperitivi e cene prima e dopo i concerti.

Ecco il calendario di maggio:

7 maggio - Paolo Fresu Devil Quartet

Paolo Fresu Devil Quartet, omaggio all’artista che un anno fa dopo il lockdown è stato protagonista del primo concerto in live streaming trasmesso da un Blue Note senza pubblico. La band eseguirà uno show completamente acustico.

8 maggio - Many Hearts One Love

Many Hearts One Love, grande show digitale di beneficenza in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Sul palco 32 artisti nazionali e internazionali. Il concerto sarà trasmesso esclusivamente in streaming sulla piattaforma di Video on Demand del Blue Note.

16 maggio - Folco Orselli

Folco Orselli e Pepe Ragonese, in uno spettacolo tra blues e jazz battezzato Storie e Canzoni da MilanoBabilonia, «racconti di quartieri, di gente che si muove nelle città, di notti infrante e del desiderio mai spento di partire»

22 maggio - Stefano Signoroni

Stefano Signoroni, cantante, compositore, pianista ed entertainer, con uno show che spazia dallo swing al pop raffinato. L'accompagnamento della MC Band, diretta dal bassista Flavio Scopaz.

23 maggio - Antonio Faraò

Antonio Faraò, eccellenza del panorama jazz internazionale, in formazione di trio, accompagnato da Marco Ricci al contrabbasso e Maxx Furian alla batteria.

30 maggio - Luca Jurman

Luca Jurman, in un mix tra blues, jazz e soul e con l'accompagnamento di Lele Melotti alla batteria, Franco Cristaldi al basso, Luca Meneghello alla chitarra, Davide Ghidoni alla tromba, Amedeo Bianchi al sax.