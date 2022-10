Arriva in Italia il Museo dei Sognatori

Si chiama ‘museo’, ma non contiene opere d’arte. Si basa sul fattore esperienza e sull’intrattenimento il Museum of Dreamers, nuovo spazio espositivo temporaneo aperto a Milano, a pochi passi dal Duomo, che in oltre 2000 mq ospita 15 installazioni interattive.

“Il progetto è aperto a tutti, perché sognare non ha età” spiegano Elena e Giulia Sella, fondatrici dell’agenzia Postology e ideatrici dell’iniziativa. Obiettivo: rieducare alla cultura dei sogni, per evadere dopo le difficoltà della pandemia. Attraverso colorate scenografie, ci si può rapportare ai diversi temi del percorso (Free your power, Never stop dreaming, Never give up, Do what your love, Enjoy the moment, per citarne alcuni) e immergersi in bizzarre ambientazioni ai limiti del kitsch: tra case sottosopra, piscine di palline rosa, gelati a tema, stanze psichedeliche, tunnel floreali e insegne luminose.

(foto Getty Images)