La Gioconda presa a torte in faccia

Con la sua immutabile ed enigmatica espressione, la Gioconda è ancora lì, al Louvre, illesa per fortuna. Non è riuscita a scomporla nemmeno una torta in faccia.

Sì, proprio così: grazie al vetro blindato che la protegge, l’opera d’arte di Leonardo da Vinci non ha subito alcun danno, nonostante il gesto di un folle, che ha voluto attirare l’attenzione lanciando crema pasticcera e urlando "salvezza del pianeta".

L'episodio è avvenuto domenica nel museo più famoso del mondo, che ospita il quadro più famoso del mondo. In un video si vede il giovane vandalo in protesta con una parrucca in testa che viene allontanato mentre spinge una sedia a rotelle.

Proprio fingendo un handicap è riuscito ad arrivare fino a Monna Lisa, celando il dolce in grembo. Il lancio della torta non è stato immortalato, ma la panna che ha imbrattato la protezione e l’addetto del Louvre che la pulisce sì.

La Gioconda sarà anche stufa ormai delle bizzarrie di cui è stata vittima e testimone in centinaia d’anni. Giusto per ricordarne una: nell'agosto 2011, una donna russa che non riusciva ad ottenere la cittadinanza francese lanciò una tazza da tè contro il celebre dipinto, già allora, per fortuna, protetto dal vetro.

Nel 1956 un folle tentò di deturparla, invano, con dell’acido. Probabilmente, invece, Monna Lisa si divertì quando fu rubata nel 1911 da Vincenzo Peruggia, operaio al servizio del museo parigino, con il nobile intento di restituirla all’Italia…

(Foto Getty Images)